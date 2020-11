Inchiesta fondi Lega, scarcerato il presunto prestanome: va ai domiciliari (Di venerdì 20 novembre 2020) commenta ap-lapresse E' stato scarcerato e posto agli arresti domiciliari Luca Sostegni, il presunto prestanome del commercialista Michele Scillieri, in cella da luglio nell'ambito dell'Inchiesta sui ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 20 novembre 2020) commenta ap-lapresse E' statoe posto agli arrestiLuca Sostegni, ildel commercialista Michele Scillieri, in cella da luglio nell'ambito dell'sui ...

carlaruocco1 : Si allarga l’inchiesta sui fondi della #Lega e sul caso Lombardia Film Commission. Ai domiciliari un imprenditore v… - _DAGOSPIA_ : CHE VITA AGRAMA - BERLUSCONI INVISCHIATO NELL'ENNESIMA INCHIESTA SUI FONDI OFFSHORE ANNI '90 - MediasetTgcom24 : Inchiesta fondi Lega, scarcerato il presunto prestanome: va ai domiciliari #Lega - stefano_gatto97 : RT @Tg3web: La qualifica di Onlus come copertura per accedere ai fondi pubblici e gestire il trasporto di emodializzati in modo illecito. S… - TerlizziGerardo : RT @Tg3web: La qualifica di Onlus come copertura per accedere ai fondi pubblici e gestire il trasporto di emodializzati in modo illecito. S… -

Ultime Notizie dalla rete : Inchiesta fondi Inchiesta fondi Lega, scarcerato il presunto prestanome: va ai domiciliari TGCOM Inchiesta fondi Lega, scarcerato il presunto prestanome: va ai domiciliari

E' stato scarcerato e posto agli arresti domiciliari Luca Sostegni, il presunto prestanome del commercialista Michele Scillieri, in cella da luglio nell'ambito dell'inchiesta sui presunti fondi neri a ...

Recovery, Parlamento Ue: “No a rinegoziazione degli accordi, non cediamo su Stato di diritto”. Ma Slovenia si schiera con Budapest e Varsavia

Nessuno spazio di manovra per una rinegoziazione dell’accordo sul bilancio europeo 2021-2027 e sullo Stato di diritto. Il Parlamento europeo non cede ai ricatti di Ungheria e Polonia che hanno deciso ...

E' stato scarcerato e posto agli arresti domiciliari Luca Sostegni, il presunto prestanome del commercialista Michele Scillieri, in cella da luglio nell'ambito dell'inchiesta sui presunti fondi neri a ...Nessuno spazio di manovra per una rinegoziazione dell’accordo sul bilancio europeo 2021-2027 e sullo Stato di diritto. Il Parlamento europeo non cede ai ricatti di Ungheria e Polonia che hanno deciso ...