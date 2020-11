Incendio vicino alla spiaggia di Santa Teresa, il forte vento alimenta le fiamme (Di venerdì 20 novembre 2020) (Visited 52 times, 71 visits today) Notizie Simili: Inferno di fuoco a Budoni, la conta dei danni. ... bruciato circa un… Notizie in tempo reale? Entra nel canale telegram di GalluraOggi.it ... Leggi su galluraoggi (Di venerdì 20 novembre 2020) (Visited 52 times, 71 visits today) Notizie Simili: Inferno di fuoco a Budoni, la conta dei danni. ... bruciato circa un… Notizie in tempo reale? Entra nel canale telegram di GalluraOggi.it ...

EnzoSulWeb : RT @GazzettaDelSud: #Incendio in autostrada vicino a #SantOnofrio: in fiamme un camion - GazzettaDelSud : #Incendio in autostrada vicino a #SantOnofrio: in fiamme un camion - il_brigante07 : RT @Mr_Ozymandias: @Nellina38303549 In caso d'incendio il posto meno sicuro è quello vicino al fuoco. - antonyfedalex : RT @Mr_Ozymandias: @Nellina38303549 In caso d'incendio il posto meno sicuro è quello vicino al fuoco. - Mr_Ozymandias : @Nellina38303549 In caso d'incendio il posto meno sicuro è quello vicino al fuoco. -

Ultime Notizie dalla rete : Incendio vicino Incendio in autostrada vicino a Sant'Onofrio: in fiamme un camion Gazzetta del Sud - Edizione Catanzaro, Crotone, Vibo Incendio vicino alla spiaggia di Santa Teresa, il forte vento alimenta le fiamme

I Vigili del fuoco di Arzachena stanno intervenendo nei pressi della suggestiva spiaggia della Marmorata, Santa Teresa di Gallura per spegnere un incendio.

incendio spiaggia marmorata

L’intervento dei vigili del fuoco sulla spiaggia della Marmorata. I Vigili del fuoco di Arzachena stanno intervenendo nei pressi della suggestiva spiaggia della Marmorata, ...

I Vigili del fuoco di Arzachena stanno intervenendo nei pressi della suggestiva spiaggia della Marmorata, Santa Teresa di Gallura per spegnere un incendio.L’intervento dei vigili del fuoco sulla spiaggia della Marmorata. I Vigili del fuoco di Arzachena stanno intervenendo nei pressi della suggestiva spiaggia della Marmorata, ...