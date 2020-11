In Lombardia Salvini blinda Gallera: la maggioranza è compatta sul no alla sfiducia (Di venerdì 20 novembre 2020) MILANO – Un ‘piano Fontana’ che da 3,5 miliardi passerà a 4 miliardi in assestamento di Bilancio ma soprattutto voto contrario alla mozione di sfiducia delle opposizioni nei confronti dell’assessorato al Welfare di Giulio Gallera. Questi gli esiti del vertice con cui la Lega lombarda si è riunita a Palazzo Lombardia alla presenza del segretario nazionale Matteo Salvini, del segretario lombardo Paolo Grimoldi, e del presidente della Regione Attilio Fontana, per tracciare il punto della situazione. Presenti anche i consiglieri regionali leghisti e gli assessori. Leggi su dire (Di venerdì 20 novembre 2020) MILANO – Un ‘piano Fontana’ che da 3,5 miliardi passerà a 4 miliardi in assestamento di Bilancio ma soprattutto voto contrario alla mozione di sfiducia delle opposizioni nei confronti dell’assessorato al Welfare di Giulio Gallera. Questi gli esiti del vertice con cui la Lega lombarda si è riunita a Palazzo Lombardia alla presenza del segretario nazionale Matteo Salvini, del segretario lombardo Paolo Grimoldi, e del presidente della Regione Attilio Fontana, per tracciare il punto della situazione. Presenti anche i consiglieri regionali leghisti e gli assessori.

matteosalvinimi : #Salvini: Grazie Iva #Zanicchi per la testimonianza di affetto sulla sanità lombarda, sull’efficienza di medici, in… - matteosalvinimi : #Salvini: Ospedale in Fiera a Milano, a costo zero per i cittadini grazie a donazioni e impegno di Regione… - 601laura : @matteosalvinimi LOMBARDIA LIBERA Salvini Fontana tiri fuori un p'o di Orgoglio ?? - Agenzia_Dire : Uno dei protagonisti più discussi della gestione politica della pandemia, in #Lombardia, resta al suo posto:… - Agenparl : LOMBARDIA, LA LEGA SCRIVE L’AGENDA DEI PROSSIMI ANNI: ZERO BUROCRAZIA, CANTIERI E RECORD DI INVESTIMENTI. SALVINI:… -

Ultime Notizie dalla rete : Lombardia Salvini In Lombardia Salvini blinda Gallera: la maggioranza è compatta sul no alla sfiducia - DIRE.it Dire In Lombardia Salvini blinda Gallera: la maggioranza è compatta sul no alla sfiducia

MILANO – Un ‘piano Fontana’ che da 3,5 miliardi passerà a 4 miliardi in assestamento di Bilancio ma soprattutto voto contrario alla mozione di sfiducia delle opposizioni nei confronti dell’assessorato ...

Decine di medici di famiglia in rivolta contra Gallera e Fontana: “Gravissime disfunzioni nella gestione dei vaccini”

“Quanto sta avvenendo è assolutamente irrispettoso ed irriguardoso dell’attività dei medici di famiglia” e “irrispettoso ed irriguardoso nei confronti dei pazienti, in particolare quelli fragili, che ...

MILANO – Un ‘piano Fontana’ che da 3,5 miliardi passerà a 4 miliardi in assestamento di Bilancio ma soprattutto voto contrario alla mozione di sfiducia delle opposizioni nei confronti dell’assessorato ...“Quanto sta avvenendo è assolutamente irrispettoso ed irriguardoso dell’attività dei medici di famiglia” e “irrispettoso ed irriguardoso nei confronti dei pazienti, in particolare quelli fragili, che ...