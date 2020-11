In Italia 37.242 nuovi casi e 699 morti, il tasso di positività sale al 15,6% (Di venerdì 20 novembre 2020) I dati del bollettino sulla pandemia di Covid-19 di venerdì 20 novembre. Più contagi con meno tamponi. Il tasso di positività sale al 15,6%. Nessuna regione registra zero decessi per il terzo giorno consecutivo Leggi su corriere (Di venerdì 20 novembre 2020) I dati del bollettino sulla pandemia di Covid-19 di venerdì 20 novembre. Più contagi con meno tamponi. Il tasso dial 15,6%. Nessuna regione registra zero decessi per il terzo giorno consecutivo

rtl1025 : ?? Sono 37.242 i casi di #coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, su un totale di 238.077 tamponi, 12mila in meno… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Italia 37.242 nuovi casi e altri 699 decessi #coronavirus - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 20 novembre: 37.242 nuovi casi e 699 morti - IlFattoNisseno : Italia, coronavirus: 37.242 nuovi casi e 699 decessi - Trentin0 : Covid: 37.242 casi in 24 ore, 699 le vittime. L'incidenza positivi-test torna a salire, è al 15,6%. -