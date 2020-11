In fila alla mensa dei poveri: multati per mancato rispetto delle norme anti Covid (Di venerdì 20 novembre 2020) E’ successo alla mensa dei poveri di Genova in Via Prè. Colpite dal provvedimento persone che vivono in stato di povertà che, a detta dei vigili, erano senza mascherina. “La legge giusta va applicata guardando alla situazione, altrimenti, diventa una legge ingiusta”. Con questa frase, il direttore della società “Migrantes” Don Giacomo Martino ha commentato L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 20 novembre 2020) E’ successodeidi Genova in Via Prè. Colpite dal provvedimento persone che vivono in stato di povertà che, a detta dei vigili, erano senza mascherina. “La legge giusta va applicata guardandosituazione, altrimenti, diventa una legge ingiusta”. Con questa frase, il direttore della società “Migrantes” Don Giacomo Martino ha commentato L'articolo proviene da Leggilo.org.

