In Alto Adige via ai test di massa anti-Covid: subito lunghe code (Di venerdì 20 novembre 2020) Nell' Alto Adige da giorni zona rossa per l'esplosione dei contagi di Coronavirus , è partita questa mattina l'operazione di screening di massa . L'obiettivo che ci si prefigge è quello di sottoporre ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 20 novembre 2020) Nell'da giorni zona rossa per l'esplosione dei contagi di Coronavirus , è partita questa mattina l'operazione di screening di. L'obiettivo che ci si prefigge è quello di sottoporre ...

LegaSalvini : ?? L’IMPEGNO DELLA LEGA PER UN CREDITO A MISURA DI TERRITORIO OTTIENE UN IMPORTANTE RISULTATO #Bagnai: “La Banca d’… - albertoangela : #PassaggioANordOvest dedica l’intera puntata di domani, alle 11.25 su @RaiUno, alle vicende della Mummia del Simila… - Miti_Vigliero : Iniziati test di massa in Alto Adige - Ultima Ora - ANSA - ANNAQuercia : Covid: iniziati test di massa in Alto Adige - Trentino AA/S - - Italia_Notizie : L’Oms sul remdesivir: «Non funziona» In Alto Adige test al 70% della popolazione La mappa del contagio in Itali… -