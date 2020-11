Il vero Black Friday non ha niente a che vedere con lo shopping

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 20 novembre 2020) Da poco meno di un’ora le suffragette hanno scoperto che il Parlamento inglese non avrebbe più preso in alcuna considerazione la proposta di legge a favore del suffragio femminile. Le donne non potevano votare e non lo avrebbero potuto fare nemmeno nel prossimo futuro. Nessun diritto, nessuna possibile apertura verso il riconoscimento della cittadinanza femminile, questo affermava, ancora una volta, il Parlamento inglese. Ma a Londra, a combattere per il suffragio femminile, sono in tante e da tanti anni ormai e la decisione del Parlamento non scoraggia le suffragette che, al contrario, decidono di organizzare, immediatamente, un’imponente manifestazione di protesta partendo da Caxton Hall in Westminster. Sono 300 le militanti della Women’s Social and Political Union che sfilano per le strade di Londra. In testa una delle leader del movimento: Emmeline Punkhurst (Meryl Streep, per chi ...