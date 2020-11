Il Vaticano indaga dopo che l’account Instagram di papa Francesco ha messo like alla foto di una modella

Leggi su wired

(Di venerdì 20 novembre 2020) Photo Alfredo Falcone-LaPresse26 04 2017 VaticanNewsPope Francis wednesday’s General Audiencein the pic: Pope FrancisIlè rimasto visibile fino al 13 novembre. Un “mi piace” delufficiale dia unain lingerie dellabrasiliana Natalia Garibotto. Un apprezzamento che non è passato inosservato e ha prodotto una valanga di meme ed è stato cavalcato dstessa agenzia della, classe 1993, che suha un seguito di 2,2 milioni di follower. Ma che ora si è trasformato in un caso di Stato. Perché ilha aperto un’indagine e chiesto spiegazioni proprio asu come quel “mi piace” possa essere finito proprio ...