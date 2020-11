Il Vaticano annuncia indagine interna: like alla foto della fotomodella Natalia Garibotto (Di venerdì 20 novembre 2020) Viviamo decisamente in tempi interessanti: un’indagine interna del Vaticano su un like alla foto di una fotomodella, l’affascinante Natalia Garibotto, rientra tra questi. In realtà, come vedremo e come ammesso in un certo senso dalla Santa Sede stessa le spiegazioni sono semplici. Molto umane e non meriterebbero tanta attenzione. Se ce lo chiedete è perché in realtà in questo mondo non c’è niente di semplice. Succede quindi che ad uno scatto vagamente erotico (NSFW) della citata fotomodella arrivi il like dell’account Instagram di Città del Vaticano. Succede che l’agenzia pubblicitaria della ... Leggi su bufale (Di venerdì 20 novembre 2020) Viviamo decisamente in tempi interessanti: un’delsu undi unamo, l’affascinante, rientra tra questi. In realtà, come vedremo e come ammesso in un certo senso dSanta Sede stessa le spiegazioni sono semplici. Molto umane e non meriterebbero tanta attenzione. Se ce lo chiedete è perché in realtà in questo mondo non c’è niente di semplice. Succede quindi che ad uno scatto vagamente erotico (NSFW)citatamoarrivi ildell’account Instagram di Città del. Succede che l’agenzia pubblicitaria...

Ultime Notizie dalla rete : Vaticano annuncia Il Vaticano annuncia indagine interna: like alla foto della fotomodella Natalia Garibotto Bufale.net “Vaccino Moderna usa cellule bimbi abortiti”/ Vescovo Texas “no al prodotto immorale”

Vescovo Usa Strickland lancia l'allarme: “vaccino Moderna usa cellule bimbi abortiti. No al prodotto immorale". Cosa dice la scienza e cosa il Vaticano ...

Il mistero del like dell'account del Papa alla modella brasiliana su Instagram

Martedì scorso sarebbe apparso per poche ore il cuore a una foto di Natalia Garibotto dall'account ufficiale del Santo Padre. Poi è sparito. Aperta un'inchiesta in Vaticano ...

Vescovo Usa Strickland lancia l'allarme: "vaccino Moderna usa cellule bimbi abortiti. No al prodotto immorale". Cosa dice la scienza e cosa il Vaticano ...