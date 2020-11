"Il vaccino? Non vorrei pentirmi". E i virologi attaccano Crisanti (Di venerdì 20 novembre 2020) Ignazio Riccio Il microbiologo e ricercatore si dice scettico sugli effetti del nuovo antidoto, ma i suoi colleghi medici prendono nettamente le distanze Le parole del microbiologo Andrea Crisanti sul vaccino non vanno giù all’infettivologo Matteo Bassetti e ai suoi colleghi Pierluigi Lopalco e Antonella Viola. Il primo, commentando le notizie positive sulle sperimentazioni dei nuovi antidoti anti Covid-19, dice di non fidarsi di un prodotto ancora poco testato, gli altri lo sconfessano in maniera netta.“Non c’è il timbro della scienza – dichiara al Corriere della Sera Crisanti – non sono un no-vax, ma ci vado cauto, non vorrei pentirmi. Quando uscirà la pubblicazione scientifica andrò a vaccinarmi, facendomi anche fotografare”. Il direttore della clinica malattie infettive ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 20 novembre 2020) Ignazio Riccio Il microbiologo e ricercatore si dice scettico sugli effetti del nuovo antidoto, ma i suoi colleghi medici prendono nettamente le distanze Le parole del microbiologo Andreasulnon vanno giù all’infettivologo Matteo Bassetti e ai suoi colleghi Pierluigi Lopalco e Antonella Viola. Il primo, commentando le notizie positive sulle sperimentazioni dei nuovi antidoti anti Covid-19, dice di non fidarsi di un prodotto ancora poco testato, gli altri lo sconfessano in maniera netta.“Non c’è il timbro della scienza – dichiara al Corriere della Sera– non sono un no-vax, ma ci vado cauto, non. Quando uscirà la pubblicazione scientifica andrò a vaccinarmi, facendomi anche fotografare”. Il direttore della clinica malattie infettive ...

