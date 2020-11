“Il vaccino Moderna efficace anche per gli over 65 e per le persone con altri fattori di rischio (Di venerdì 20 novembre 2020) Il nostro e’ un vaccino efficace anche per gli over 65 e per le persone con altri fattori di rischio”. Lo dichiara in un’intervista al Corriere della Sera Andrea Carli, l’italiano responsabile della ricerca sui vaccini e le malattie infettive di Moderna, la societa’ americana con sede a Cambridge in Massachusetts che ha appena annunciato di aver messo a punto un anti-Covid-19 con un’efficacia del 95%. Origini siciliane, Carli spiega: “Abbiamo condotto i nostri studi in completa sicurezza. Non abbiamo saltato alcun passaggio. Gli investimenti finanziari da parte del governo americano ci hanno permesso di accelerare lo sviluppo del vaccino” anche perche’, aggiunge, “Abbiamo testato il ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 20 novembre 2020) Il nostro e’ unper gli65 e per lecondi”. Lo dichiara in un’intervista al Corriere della Sera Andrea Carli, l’italiano responsabile della ricerca sui vaccini e le malattie infettive di, la societa’ americana con sede a Cambridge in Massachusetts che ha appena annunciato di aver messo a punto un anti-Covid-19 con un’efficacia del 95%. Origini siciliane, Carli spiega: “Abbiamo condotto i nostri studi in completa sicurezza. Non abbiamo saltato alcun passaggio. Gli investimenti finanziari da parte del gno americano ci hanno permesso di accelerare lo sviluppo delperche’, aggiunge, “Abbiamo testato il ...

