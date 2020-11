Il tuo cane mangia i sassi? ecco quali sono i motivi per cui lo fa

Leggi su improntaunika

(Di venerdì 20 novembre 2020) Redazione Quando ilsi parla di picacismo o più comunemente di pica. Si tratta di un disturbo alimentare in cui iltrova gratificazione nell’ingerire volutamente materiale non commestibile, come, plastica, vetro o stoffa. Non è stata perfettamente chiarita la motivazione del picacismo nell’adulto, ma tantele chiavi di lettura Impronta Unika.