Il tour 2021 di Sfera Ebbasta da Rimini a Eboli | Milano e Roma | biglietti in prevendita

(Di venerdì 20 novembre 2020) Sono state annunciate le date deldi. Non solo i due concerti al Mediolanum Forum di Assago () già svelati ma anche altre tappe in alcuni dei principali palazzetti dello sport della penisola. Le date deldisono state annunciate oggi con l’uscita del suo nuovo disco di inediti, Famoso, un album di 13 tracce di cui 7 featuring internazionali con artisti di rilievo:punta all’estero, non è un segreto, e lo fa anche con i nuovi brani inediti da oggi disponibili negli store digitali e nei negozi. La direzione artistica di Famoso è stata curata da Charlie Charles, produttore di. In ...

muttinis : RT @FederGolf: Finale Qs Alps Tour: a 19 Italiani la ‘carta’ per il circuito 2021 - - PaoloFruttero : Li ho visti a Firenze nel 2018. Sul web vi sono molte critiche. Io però c'ero e garantisco che questo disco è una g… - matsuteia : RT @wordsandmore1: ? OTRlivefb - @likety – Il #KetyLiveToru di #Ketama126, interrotto a fine febbraio a causa dell’emergenza sanitaria, è s… - ilsalottodiCeci : RT @wordsandmore1: ? OTRlivefb - @likety – Il #KetyLiveToru di #Ketama126, interrotto a fine febbraio a causa dell’emergenza sanitaria, è s… - nicturchi : Cmq quando escono i biglietti per cmqmartina world tour 2021? #XF2020 -

Ultime Notizie dalla rete : tour 2021

OptiMagazine

Esce oggi in tutto il mondo per Island Records FAMOSO, il nuovo album di Sfera Ebbasta: tredici nuove canzoni con sette feat internazionali per l’album più contemporaneo ed internazionale che la music ...Sono state annunciate le date del tour 2021 di Sfera Ebbasta. Non solo i due concerti al Mediolanum Forum di Assago (Milano) già annunciati ma anche altre tappe in alcuni dei principali palazzetti del ...