IL SEGRETO | anticipazioni puntata di domenica 22 novembre 2020

(Di venerdì 20 novembre 2020)de Ildi22: Encarnacion e Carolina soccorrono Rosa, che è caduta dalle scale della Villa mentre indossava l’abito da sposa. La ragazza, dopo aver perso i sensi, si riprende velocemente e riporta solo qualche graffio. Il suo stato mentale, però, mette tutti in grande ansia… Leggi anche: IL PARADISO DELLE SIGNORE 5,di lunedì 23Estefania dà ancora il tormento a Tiburcio, ma Hipolito e Onesimo sembrano avere un piano per liberarsi della scomoda presenza della donna… Pablo alla fine riesce a convincere Ignacio a parlare con Maria Jesus. E così quest’ultima rivela di aver abbandonato il figlio con una motivazione (un “bene superiore”) che sconvolge il ...

fragmentsss : Sto aspettando le anticipazioni di quel tipo segreto che sa sempre tutto come aspetto l’acqua alla fine degli esercizi di Pamela Reif #GFVIP - zazoomblog : Il Paradiso delle Signore Anticipazioni dal 23 al 27 novembre 2020: il Patto Segreto tra Guarnieri e Cattaneo -… - zazoomblog : Il Segreto anticipazioni 20 novembre: Pablo sotto shock - #Segreto #anticipazioni #novembre: - zazoomblog : Beautiful Una vita e Il segreto: anticipazioni 20 novembre - #Beautiful #Il segreto: #anticipazioni - redazionetvsoap : #IlSegreto #Anticipazioni Arriva la sorpresa... -

Ultime Notizie dalla rete : SEGRETO anticipazioni

Scopriamo insieme cosa accadrà nei prossimi episodi de Il Segreto, che vedranno il ritorno di Raimundo in paese in gravi condizioni.Che cosa succederà nella puntata de Il segreto di domani 22 novembre 2020? Vi ricordiamo che anche questa settimana la soap spagnola non va in onda al sabato ma che ci aspetta domenica con un nuovo im ...