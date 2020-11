Il ruolo degli scienziati turchi nella realizzazione del vaccino anti Covid (Di venerdì 20 novembre 2020) Alcuni siti diplomatici della turchia di informazione on line informano con orgoglio del Presidente Erdogan ma anche dell’Ambasciatore negli USA Serdar Kilic che lo scorso gennaio, un certo Uður Þahin lesse un articolo scientifico su un’epidemia in Cina causata da un nuovo coronavirus, nella città di Wuhan, che aveva il potenziale di diventare globale. Ne discusse con la moglie, Özlem Türeci, e insieme decisero di dedicare buona parte delle risorse della loro azienda di biotecnologie in Germania, BioNTech, per provare a sviluppare un vaccino di nuova generazione contro quel virus. Nei mesi seguenti avrebbero avviato una stretta collaborazione con l’azienda farmaceutica statunitense Pfizer, che proprio ieri ha annunciato i primi risultati su un vaccino ritenuto promettente per rallentare la diffusione dell’attuale ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 20 novembre 2020) Alcuni siti diplomatici dellaa di informazione on line informano con orgoglio del Presidente Erdogan ma anche dell’Ambasciatore negli USA Serdar Kilic che lo scorso gennaio, un certo Uður Þahin lesse un articolo scientifico su un’epidemia in Cina causata da un nuovo coronavirus,città di Wuhan, che aveva il potenziale di diventare globale. Ne discusse con la moglie, Özlem Türeci, e insieme decisero di dedicare buona parte delle risorse della loro azienda di biotecnologie in Germania, BioNTech, per provare a sviluppare undi nuova generazione contro quel virus. Nei mesi seguenti avrebbero avviato una stretta collaborazione con l’azienda farmaceutica statunitense Pfizer, che proprio ieri ha annunciato i primi risultati su unritenuto promettente per rallentare la diffusione dell’attuale ...

Internazionale : Il potere di Kamala Harris. Per alcuni è troppo moderata, per altri un simbolo di cambiamento. Di sicuro la nuova v… - piersileri : La #GiornataMondialeDiabete 2020 è dedicata al prezioso ruolo degli infermieri nella gestione di una malattia che r… - Laura12974 : RT @EmanueleRosa2: Quali priorità per la #sanità italiana ?? ????? Su quali ambiti indirizzare le risorse europee ????? Ne abbiamo discusso du… - GiusPecoraro : RT @EmanueleRosa2: Quali priorità per la #sanità italiana ?? ????? Su quali ambiti indirizzare le risorse europee ????? Ne abbiamo discusso du… - GiuliaPalocci : RT @EmanueleRosa2: Quali priorità per la #sanità italiana ?? ????? Su quali ambiti indirizzare le risorse europee ????? Ne abbiamo discusso du… -

Ultime Notizie dalla rete : ruolo degli Arera, attività di vigilanza e ruolo internazionale Adnkronos Engie Green Friday, migliora la sensibilità ambientale degli italiani

MILANO (ITALPRESS) – “Più per meno CO2”, ovvero dobbiamo agire, tutti insieme, per invertire la rotta, ridurre le CO2, fermare il surriscaldamento globale e migliorare la qualità della vita nelle nost ...

Arera, attività di vigilanza e ruolo internazionale

Roma, 19 nov. - Nell’ambito delle attività di vigilanza e controllo, Arera (l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) effettua indagini e ispezioni, in collaborazione con il Nucleo specia ...

MILANO (ITALPRESS) – “Più per meno CO2”, ovvero dobbiamo agire, tutti insieme, per invertire la rotta, ridurre le CO2, fermare il surriscaldamento globale e migliorare la qualità della vita nelle nost ...Roma, 19 nov. - Nell’ambito delle attività di vigilanza e controllo, Arera (l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) effettua indagini e ispezioni, in collaborazione con il Nucleo specia ...