Il ritorno di McGregor | tutte le ultime UFC NEWS

(Di venerdì 20 novembre 2020) Ildiè ormai quasi ufficiale. Dopo aver parlato, nelledella scorsa settimana, della firma del contratto da parte di Dustin Poirier, adesso sembrerebbe essere arrivata anche la firma dell’irlandese. Ma quando arriverà l’ufficialità? Ne parleremo, insieme ad altre importanti notizie, nella nostra consueta rubrica settimanale UFC. Dunque, dopo aver assistito, lo scorso fine settimana, ad una grande nottata targata UFC, con Rafael Dos Anjos vincitore su Paul Felder, è il momento di passare in rassegna le principali notizie ed indiscrezioni provenienti dal mondo UFC. Ildi: quando sarà ufficiale? Come visto nelle scorse, si parla ormai da tempo del rematch Conorvs Dustin Poirier. E nelle ...

Conor McGregor VS Dustin Poirier Il focus si è poi immediatamente spostato sull’altra grande news in orbita nella galassia UFC: il ritorno nell’ottagono di “The Notorious”. Anche se non è ancora ...Conor McGregor non si batterà per il titolo: questo è quanto ci ha tenuto a chiarire il presidente della UFC Dana White in una recente intervista. Dustin Poirier e “The Notorious” dovranno attendere a ...