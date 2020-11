Il riconteggio in Georgia conferma Biden ma Trump insiste (Di venerdì 20 novembre 2020) Il riconteggio in Georgia conferma la vittoria di Joe Biden su Donald Trump, mentre, nella conta dei voti nazionali, il presidente eletto s’avvicina agli 80 milioni di suffragi ricevuti, record assoluto (ma il magnate, con oltre 73 milioni e mezzo di preferenze, stabilisce il record del candidato battuto più votato di sempre). L’affluenza elettorale, pari al 65% degli aventi diritto, è la più alta registrata almeno dal 1908. E i dati non sono ancora definitivi. Alla fine del riconteggio dei circa 5 milioni di schede della Georgia, Biden è avanti di 12.284 voti: 2.475.141 a 2.462.857, il 49,5 al 49,3%. Il riconteggio ha solo limato il risultato dello spoglio. Se tale esito sarà certificato, Biden avrà dunque compiuto ... Leggi su formiche (Di venerdì 20 novembre 2020) Ilinla vittoria di Joesu Donald, mentre, nella conta dei voti nazionali, il presidente eletto s’avvicina agli 80 milioni di suffragi ricevuti, record assoluto (ma il magnate, con oltre 73 milioni e mezzo di preferenze, stabilisce il record del candidato battuto più votato di sempre). L’affluenza elettorale, pari al 65% degli aventi diritto, è la più alta registrata almeno dal 1908. E i dati non sono ancora definitivi. Alla fine deldei circa 5 milioni di schede dellaè avanti di 12.284 voti: 2.475.141 a 2.462.857, il 49,5 al 49,3%. Ilha solo limato il risultato dello spoglio. Se tale esito sarà certificato,avrà dunque compiuto ...

