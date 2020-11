Il quadro italiano migliora. Abruzzo in zona rossa (Di venerdì 20 novembre 2020) Fosse la prima settimana, quella dell’entrata in vigore delle aree di rischio - rossa, arancione e gialla, secondo l’intensità di circolazione del Covid - la cartina dell’Italia sarebbe a prevalenza gialla con tre zone arancioni - Abruzzo, Basilicata e Toscana - e nessuna rossa. È la considerazione finale emersa dalla riunione di stamattina della Cabina di regia, che ha elaborato il nuovo report settimanale - il 27esimo - basato sui dati della settimana compresa tra il 9 e il 15 novembre aggiornando la fotografia del Paese, in questo momento al vaglio del Comitato tecnico scientifico. Fotografia dai toni più chiari rispetto a quelle delle settimane precedenti. La dimensione dell’epidemia resta comunque “preoccupante” per l’elevato numero dei casi è la pressione sugli ospedali e nei reparti di terapia intensiva, ma l’indice di ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 20 novembre 2020) Fosse la prima settimana, quella dell’entrata in vigore delle aree di rischio -, arancione e gialla, secondo l’intensità di circolazione del Covid - la cartina dell’Italia sarebbe a prevalenza gialla con tre zone arancioni -, Basilicata e Toscana - e nessuna. È la considerazione finale emersa dalla riunione di stamattina della Cabina di regia, che ha elaborato il nuovo report settimanale - il 27esimo - basato sui dati della settimana compresa tra il 9 e il 15 novembre aggiornando la fotografia del Paese, in questo momento al vaglio del Comitato tecnico scientifico. Fotografia dai toni più chiari rispetto a quelle delle settimane precedenti. La dimensione dell’epidemia resta comunque “preoccupante” per l’elevato numero dei casi è la pressione sugli ospedali e nei reparti di terapia intensiva, ma l’indice di ...

Ultime Notizie dalla rete : quadro italiano Bioeconomia circolare: una tre giorni per fare il punto su plastiche rinnovabili, biodegradabili e compostabili Eco dalle Città D’ALESSANDRO (IV): DA BANCA D’ITALIA QUADRO DRAMMATICO DELL’ECONOMIA ABRUZZESE, PERDIAMO L’8% DEL PIL

ABRUZZO - "Sprofonda il PIL regionale di 8 punti, la crisi pandemica ricolloca l'Abruzzo nelle dinamiche peggiori del Sud". Lo afferma il Deputato di Italia ...

Il quadro italiano migliora. Abruzzo in zona rossa

“L’Italia è in gran parte compresa negli scenari 2 e 1 ... HuffPost ha avuto modo di consultare il quadro sintetico stilato dalla Cabina di regia e ora al vaglio del Cts. Eccolo: Abruzzo: Rt 1,32 ...

