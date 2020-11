Il primo Special-One è stato Helenio Herrera | “Il tifo è passiòn | il calzio è dinero”

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 20 novembre 2020) Ile inimitabile-one. Ai miei tempi.di Buenos Aires nato da Paco il sivigliano e Maria Gavilan andalusa. A tre anni fu portato in Marocco. A dieci faceva il facchino al porto di Casablanca. A diciotto il garzone di fonderia e il terzino nella squadra del Roca Negra. Quando superò i diciotto anni si imbarcò su una nave per Bordeaux e qui prese il treno per Parigi. Vendette carbone per le strade e giocò terzino nello Stade Français. Quando si ruppe una clavicola, smise di giocare. Andò ad allenare il Valladolid nella Vecchia Castiglia. Allenò l’Atletico Madrid. Allenò il Malaga. Allenò fuggevolmente il La Coruña. Allenò il Siviglia. La sua fama corse per tutta la Spagna. In Portogallo allenò il Belenenses. Rientrò in Spagna e allenò il Barcellona. “Ilè ...