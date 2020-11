Il presidente dell'Emilia-Romagna era risultato positivo al Conravirus tre settimane fa, a inizio ottobre (Di venerdì 20 novembre 2020) Covid, tampone negativo per Bonaccini: “Ma resto a casa per la polmonite” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 20 novembre 2020) Covid, tampone negativo per Bonaccini: “Ma resto a casa per la polmonite” su Notizie.it.

carlosibilia : Sconvolge la notizia dell’arresto, poche ore fa, del Presidente del Consiglio Regione Calabria, indagato per scambi… - Palazzo_Chigi : Il Presidente @GiuseppeConteIT interviene all'Assemblea dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani #anci2020 In di… - marcodimaio : Queste parole sono indegne per un senatore. Indegne per un essere umano. #Morra non si dimetterà mai, ma almeno dov… - lilasart : RT @_big_stone: La recente presa di posizione del Presidente Giani, di evidente contestazione dell'operato del Governo ed in particolar mod… - istsupsan : ???Brusaferro, Presidente ISS: 'Osserviamo riduzione dell'indice Rt rispetto a settimana precedente, un iniziale eff… -

Ultime Notizie dalla rete : presidente dell Il virologo trevigiano Giorgio Palù nuovo presidente dell'Aifa Il Mattino di Padova Rrahmani positivo di rientro dalla nazionale: è il terzo caso nel Napoli

Il difensore si era sottoposto al test dopo l’impegno con il Kosovo: non ha avuto alcun contatto con la squadra. Prima di lui erano stati contagiati Elmas e Zielinski ...

Iss, indice Rt in calo a 1,18: le misure funzionano. Ma 17 Regioni “restano a rischio alto”. “Valutare stretta in Friuli, Molise e Veneto”

L’epidemia da coronavirus in Italia resta “a livelli critici”, con 17 Regioni “a rischio alto” e un “significativo impatto sui servizi assistenziali“. Ma i provvedimenti adottati da governo e Regioni ...

Il difensore si era sottoposto al test dopo l’impegno con il Kosovo: non ha avuto alcun contatto con la squadra. Prima di lui erano stati contagiati Elmas e Zielinski ...L’epidemia da coronavirus in Italia resta “a livelli critici”, con 17 Regioni “a rischio alto” e un “significativo impatto sui servizi assistenziali“. Ma i provvedimenti adottati da governo e Regioni ...