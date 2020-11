Il picco dell'influenza è previsto a gennaio: attesi (solo) 3 milioni di casi, ecco perché (Di venerdì 20 novembre 2020) "Il picco influenzale quest'anno è previsto per metà gennaio e coinvolgerà circa 6 milioni di italiani stimati. Altri 3, invece, quelli previsti fino alla primavera. Il virus quest'anno inizierà a ... Leggi su globalist (Di venerdì 20 novembre 2020) "Ille quest'anno èper metàe coinvolgerà circa 6di italiani stimati. Altri 3, invece, quelli previsti fino alla primavera. Il virus quest'anno inizierà a ...

ClaudiaBruno00 : RT @ultimenotizie: Il picco della seconda ondata dell’epidemia di #Covid19 in #Francia è stato “probabilmente superato”. Lo ha detto l’agen… - ultima_ora : RT @ultimenotizie: La #Francia sembra aver superato il picco dell’epidemia di #Covid19, ma è ancora troppo presto per annunciare la fine de… - ultima_ora : RT @ultimenotizie: “La curva del contagio è ancora in crescita, ma è una crescita lineare. Direi che dobbiamo aspettarci ancora una crescit… - globalistIT : - ultimenotizie : Il picco della seconda ondata dell’epidemia di #Covid19 in #Francia è stato “probabilmente superato”. Lo ha detto l… -

Ultime Notizie dalla rete : picco dell La Francia ha superato il picco di contagi della seconda ondata TG La7 Brianza zona rossa, Google conferma: tutti a casa/ I GRAFICI

I dati provenienti dai cellulari dei brianzoli rivelano che gli spostamenti in media si sono drasticamente ridotti ...

METEO – FORTI raffiche di VENTO attese sull’Italia, fino a 80-100 km/h ecco dove

Meteo: perturbazione in transito sull’Italia. Salve cari amici del Centro Meteo Italiano. Un vortice depressionario sta investendo la nostra penisola con maltempo sulle regioni ...

I dati provenienti dai cellulari dei brianzoli rivelano che gli spostamenti in media si sono drasticamente ridotti ...Meteo: perturbazione in transito sull’Italia. Salve cari amici del Centro Meteo Italiano. Un vortice depressionario sta investendo la nostra penisola con maltempo sulle regioni ...