Il piano del Regno Unito per la neutralità climatica (Di venerdì 20 novembre 2020) Il primo ministro Boris Johnson ha presentato un piano per “una rivoluzione industriale verde” che punta a fare del Regno Unito un Paese climaticamente neutrale entro il 2050 e a realizzare consistenti riduzioni di emissioni di gas serra entro il 2030. “Anche se quest’anno ha preso una strada molto diversa da quella che ci aspettavamo - ha dichiarato Boris Jonson - il Regno Unito guarda al futuro e coglie l’opportunità di tornare ad essere più verde. La ripresa del nostro pianeta e delle nostre economie può e deve andare di pari passo”. Il governo britannico si prepara cosi anche a gestire credibilmente il Climate Ambition Summit e la COP26 che inizierà il 12 dicembre del 2021 a Glasgow e che dovrebbe essere organizzata in collaborazione con il governo italiano. Il ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 20 novembre 2020) Il primo ministro Boris Johnson ha presentato unper “una rivoluzione industriale verde” che punta a fare delun Paesemente neutrale entro il 2050 e a realizzare consistenti riduzioni di emissioni di gas serra entro il 2030. “Anche se quest’anno ha preso una strada molto diversa da quella che ci aspettavamo - ha dichiarato Boris Jonson - ilguarda al futuro e coglie l’opportunità di tornare ad essere più verde. La ripresa del nostro pianeta e delle nostre economie può e deve andare di pari passo”. Il governo britannico si prepara cosi anche a gestire credibilmente il Climate Ambition Summit e la COP26 che inizierà il 12 dicembre del 2021 a Glasgow e che dovrebbe essere organizzata in collaborazione con il governo italiano. Il ...

fattoquotidiano : Recovery Fund, Conte: “Italia in ritardo nella presentazione del piano? È una fake news” - amendolaenzo : Non c'è nessun ritardo, non ci sono polemiche nel governo sul #NextGenerationEU. Le notizie che leggo su alcuni quo… - PiazzapulitaLA7 : In Germania è da un mese che stanno lavorando al piano di distribuzione del vaccino anti covid. #piazzapulita… - Tec_Ambientali : Condannato a 16 anni di carcere l’ex Pm anti-Casapound #Nardi: sfrattò le famiglie in via del #Colosseo… - stefanocasalec : RT @HuffPostItalia: Il piano del Regno Unito per la neutralità climatica -

Ultime Notizie dalla rete : piano del Piano del centro storico, alla “call” del Comune per logo e nome arrivate 108 proposte Genova24.it Recovery, Parlamento Ue: “No a rinegoziazione degli accordi, non cediamo su Stato di diritto”. Ma Slovenia si schiera con Budapest e Varsavia

Nessuno spazio di manovra per una rinegoziazione dell’accordo sul bilancio europeo 2021-2027 e sullo Stato di diritto. Il Parlamento europeo non cede ai ricatti di Ungheria e Polonia che hanno deciso ...

Genovese interrogato per 4 ore: le risposte date sui festini

Nella giornata odierna Alberto Genovese è stato interrogato per oltre 4 ore al quarto piano della Procura in un ufficio vicino a quello del procuratore ...

Nessuno spazio di manovra per una rinegoziazione dell’accordo sul bilancio europeo 2021-2027 e sullo Stato di diritto. Il Parlamento europeo non cede ai ricatti di Ungheria e Polonia che hanno deciso ...Nella giornata odierna Alberto Genovese è stato interrogato per oltre 4 ore al quarto piano della Procura in un ufficio vicino a quello del procuratore ...