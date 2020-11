Il Parco del Colosseo celebra Piranesi con un'App per navigare nelle sue vedute (Di venerdì 20 novembre 2020) Roma, 20 nov. (Adnkronos) - In occasione dei 300 anni dalla nascita di Giambattista Piranesi (Mogliano Veneto 1720 – Roma 1778), il Parco archeologico del Colosseo celebra l'artista che fu architetto, incisore, archeologo, veneziano di nascita e romano d'adozione. In collaborazione con l'Istituto Centrale per la Grafica e con il contributo della Q8, il Parco ha ideato e curato la realizzazione di un'applicazione gratuita per smartphone e tablet – “Il Parco di Piranesi” - che consente l'esplorazione virtuale di un'ampia selezione delle vedute dedicate ai monumenti del Parco, evidenziandone le particolarità grafiche e storiche con testi di approfondimento. La conservazione del fascino di una Roma antica alle soglie della modernità, ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 20 novembre 2020) Roma, 20 nov. (Adnkronos) - In occasione dei 300 anni dalla nascita di Giambattista(Mogliano Veneto 1720 – Roma 1778), ilarcheologico dell'artista che fu architetto, incisore, archeologo, veneziano di nascita e romano d'adozione. In collaborazione con l'Istituto Centrale per la Grafica e con il contributo della Q8, ilha ideato e curato la realizzazione di un'applicazione gratuita per smartphone e tablet – “Ildi” - che consente l'esplorazione virtuale di un'ampia selezione dellededicate ai monumenti del, evidenziandone le particolarità grafiche e storiche con testi di approfondimento. La conservazione del fascino di una Roma antica alle soglie della modernità, ...

