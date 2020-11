IL PARADISO DELLE SIGNORE 5, anticipazioni di lunedì 23 novembre 2020 (Di venerdì 20 novembre 2020) anticipazioni puntata de Il PARADISO DELLE SIGNORE 5 di lunedì 23 novembre 2020: Stefania (Grace Ambrose) è sempre più intenzionata a conoscere tutto quello che riguarda Federico (Alessandro Fella), del quale è innamorata. Leggi anche: UNA VITA, anticipazioni di domenica 22 e lunedì 23 novembre 2020 Vittorio (Alessandro Tersigni) viene a sapere da Pietro (Andrea Savorelli) che Beatrice (Caterina Bertone) ha trovato un lavoro a Milano. Intanto Roberta (Federica De Benedittis) annuncia alle Veneri che resterà a Milano, non sapendo però che Marcello (Pietro Masotti) si è già organizzato per convincere la Pellegrino a non rinunciare ai suoi piani per il futuro. Vanno avanti i preparativi per l'”evento ... Leggi su tvsoap (Di venerdì 20 novembre 2020)puntata de Il5 di23: Stefania (Grace Ambrose) è sempre più intenzionata a conoscere tutto quello che riguarda Federico (Alessandro Fella), del quale è innamorata. Leggi anche: UNA VITA,di domenica 22 e23Vittorio (Alessandro Tersigni) viene a sapere da Pietro (Andrea Savorelli) che Beatrice (Caterina Bertone) ha trovato un lavoro a Milano. Intanto Roberta (Federica De Benedittis) annuncia alle Veneri che resterà a Milano, non sapendo però che Marcello (Pietro Masotti) si è già organizzato per convincere la Pellegrino a non rinunciare ai suoi piani per il futuro. Vanno avanti i preparativi per l'”evento ...

