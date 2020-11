Il Natale “ridotto” della Regina Elisabetta (Di venerdì 20 novembre 2020) Il Natale del 2020 sarà una festività diversa dal solito per tutti, anche per la Regina Elisabetta II d’Inghilterra (e di tanti altri Paesi). Anche la sovrana più longeva del mondo sarà costretta a ridurre le sue solite sfarzose celebrazioni natalizie e ad adattarsi, come tutti noi, ad un Natale ristretto, a causa del Covid. Di solito il Natale della famiglia reale britannica ha un protocollo ben preciso: si svolge nella dimora di Sandringham, nella contea di Norfolk; prima di pranzo si va tutti a messa nella vicina chiesa di St. Magdalene, accompagnati da una folla di persone che si riversa per strada per acclamare il sovrano; si prosegue poi con il banchetto natalizio, per circa trenta persone, imbandito con aragosta, gamberi e tutte le classiche leccornie natalizie. Per evitare ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 20 novembre 2020) Ildel 2020 sarà una festività diversa dal solito per tutti, anche per laII d’Inghilterra (e di tanti altri Paesi). Anche la sovrana più longeva del mondo sarà costretta a ridurre le sue solite sfarzose celebrazioni natalizie e ad adattarsi, come tutti noi, ad unristretto, a causa del Covid. Di solito ilfamiglia reale britannica ha un protocollo ben preciso: si svolge nella dimora di Sandringham, nella contea di Norfolk; prima di pranzo si va tutti a messa nella vicina chiesa di St. Magdalene, accompagnati da una folla di persone che si riversa per strada per acclamare il sovrano; si prosegue poi con il banchetto natalizio, per circa trenta persone, imbandito con aragosta, gamberi e tutte le classiche leccornie natalizie. Per evitare ...

