Il Movimento prende le distanze da Morra dopo le sue frasi su Santelli

AGI - "Le affermazioni del senatore Nicola Morra sulla presidente Santelli, i cittadini calabresi e i malati oncologici non rispecchiano il pensiero del Movimento 5 Stelle, che ne prende le distanze. I cittadini chiamati al voto e ad esprimere la loro preferenza lo fanno sulla base della loro libera e insindacabile opinione. E proprio in virtù di questa libertà dovrebbero essere i partiti del centro destra a chiedere scusa ai cittadini calabresi per aver candidato e fatto eleggere personaggi come Tallini, oggi agli arresti". È durissima la nota diramata dal Movimento 5 Stelle. Un presa di distanza da un suo esponente di primissima linea, come il presidente della commissione parlamentare Antimafia.

