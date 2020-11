Il ministro Speranza ha firmato un’ordinanza con cui ha confermato le attuali aree rosse (Di venerdì 20 novembre 2020) Venerdì il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato una nuova ordinanza con cui Calabria, Lombardia, Piemonte, e Valle d’Aosta vengono confermare “aree rosse”, quelle a maggior rischio di contagio e in cui sono previste le misure più restrittive, e Puglia Leggi su ilpost (Di venerdì 20 novembre 2020) Venerdì ildella Salute Robertohauna nuova ordinanza con cui Calabria, Lombardia, Piemonte, e Valle d’Aosta vengono confermare “”, quelle a maggior rischio di contagio e in cui sono previste le misure più restrittive, e Puglia

Covid-19, nuova ordinanza del Ministro Speranza: "zona rossa" in Calabria e "zona arancione" in Sicilia prorogate fino al 3 dicembre

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato un’ordinanza, in vigore da oggi, con cui si rinnovano le misure relative alle Regioni Calabria, Lombardia,... Le interruzioni dei servizi chiave ...

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato un'ordinanza, in vigore da oggi, con cui si rinnovano le misure relative alle Regioni Calabria, Lombardia,...