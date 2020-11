Il lungo Black Friday OnePlus, anche 200 euro di sconto fino al 30 novembre (Di venerdì 20 novembre 2020) I programmi per il Black Friday OnePlus sono stati appena resi noti dal produttore, in particolare dalla divisione italiana del brand. Le offerte partiranno già lunedì 23 novembre. Avranno il loro culmine nel venerdì nero dello shopping e dunque il 27 novembre per poi terminare il giorno 30 novembre, altra ricorrenza classica degli sconti con il Cyber Monday, Un po’ tutti gli smartphone OnePlus saranno i protagonisti delle prossime promozioni e dunque gli sconti investiranno i OnePlus 8, i OnePlus Nord, tutta la la serie OnePlus N ma anche gli accessori in vendita sullo shop ufficiale Onepl.us/Italy e Amazon.it. Come già segnalato, si parte dal 23 novembre, con la prima ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 20 novembre 2020) I programmi per ilsono stati appena resi noti dal produttore, in particolare dalla divisione italiana del brand. Le offerte partiranno già lunedì 23. Avranno il loro culmine nel venerdì nero dello shopping e dunque il 27per poi terminare il giorno 30, altra ricorrenza classica degli sconti con il Cyber Monday, Un po’ tutti gli smartphonesaranno i protagonisti delle prossime promozioni e dunque gli sconti investiranno i8, iNord, tutta la la serieN magli accessori in vendita sullo shop ufficiale Onepl.us/Italy e Amazon.it. Come già segnalato, si parte dal 23, con la prima ...

