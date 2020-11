Il like dall'account di Papa Francesco alla modella brasiliana in minigonna da sexy-scolaretta? Scenari clamorosi in Vaticano (Di venerdì 20 novembre 2020) Ora, si apre una sorta di indagine. Il caso, piuttosto clamoroso e ancor più curioso, è quello del "like galeotto" di Papa Francesco a una foto di Natalia Garibotto, super-modella brasiliana. Un like partito dall'account del Pontefice a una foto che risale allo scorso 6 ottobre, in cui si mostrava in tre quarti, con una minigonna che non nascondeva sostanzialmente nulla. Un look da sexy-alunna in lingerie. Foto molto spinta, insomma. Come detto, dall'account Instagram ufficiale di Bergoglio, "franciscus", è partito il cuoricino, il like di apprezzamento. Come è possibile? Escluso il fatto che Papa Francesco brighi direttamente con uno ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 20 novembre 2020) Ora, si apre una sorta di indagine. Il caso, piuttosto clamoroso e ancor più curioso, è quello del "galeotto" dia una foto di Natalia Garibotto, super-. Unpartitodel Pontefice a una foto che risale allo scorso 6 ottobre, in cui si mostrava in tre quarti, con unache non nascondeva sostanzialmente nulla. Un look da-alunna in lingerie. Foto molto spinta, insomma. Come detto,Instagram ufficiale di Bergoglio, "franciscus", è partito il cuoricino, ildi apprezzamento. Come è possibile? Escluso il fatto chebrighi direttamente con uno ...

