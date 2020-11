Il kapapo è il più bell’uccello della Nuova Zelanda anche se non lo conoscete

Leggi su wired

(Di venerdì 20 novembre 2020) È soprannominato “mighty moss chicken” (massiccio pollo di muschio), ha un odore acre di muffa, non è in grado di volare e passa le sue giornate pavidamente nascosto tra le frasche: è il, una specie di pappagallo tipicache, nonostante le pessime referenze elencate, è stato eletto uccello dell’anno 2020 nel paese oceanico. Dovete sapere che inda anni viene indetto un concorso che appassiona migliaia di persone, il cui obiettivo è proprio quello di eleggere la specie volatile autoctona più bella del paese. Il divo paffuto in via d’estinzione è riuscito per la seconda volta a ottenere l’ambito premio (era già stato eletto uccello dell’anno nel 2008), oltretutto grazie a un vero e proprio colpo di teatro: il 10 novembre scorso l’associazione ...