Il grillino Nicola Morra sulla situazione della Calabria : “Ogni popolo ha la classe politica che si merita” (Di venerdì 20 novembre 2020) Bufera sul senatore del Movimento 5 Stelle Nicola Morra, dopo le sue dichiarazioni sulle elezioni regionali in Calabria e sulla figura della Presidente Jole Santelli, recentemente scomparsa. Infuria la polemica su Nicola Morra, presidente della Commissione Antimafia in quota Movimento 5 Stelle. Intervistato da Radio Capital in merito all’arresto del presidente del Consiglio Regionale calabrese L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 20 novembre 2020) Bufera sul senatore del Movimento 5 Stelle, dopo le sue dichiarazioni sulle elezioni regionali infiguraPresidente Jole Santelli, recentemente scomparsa. Infuria la polemica su, presidenteCommissione Antimafia in quota Movimento 5 Stelle. Intervistato da Radio Capital in merito all’arresto del presidente del Consiglio Regionale calabrese L'articolo proviene da Leggilo.org.

IvoAyrton : RT @Luca__Pagani: Ladies and gentlemen, ecco a voi Nicola Morra, presidente della Commissione parlamentare antimafia. È necessario specific… - francescorey491 : RT @Luca__Pagani: Ladies and gentlemen, ecco a voi Nicola Morra, presidente della Commissione parlamentare antimafia. È necessario specific… - MariMario1 : RT @Luca__Pagani: Ladies and gentlemen, ecco a voi Nicola Morra, presidente della Commissione parlamentare antimafia. È necessario specific… - Luciano74567610 : RT @Luca__Pagani: Ladies and gentlemen, ecco a voi Nicola Morra, presidente della Commissione parlamentare antimafia. È necessario specific… - galax64716705 : RT @Luca__Pagani: Ladies and gentlemen, ecco a voi Nicola Morra, presidente della Commissione parlamentare antimafia. È necessario specific… -