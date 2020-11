Il giocatore del Napoli, Amir Rrahmani è risultato positivo al Covid (Di sabato 21 novembre 2020) Al rientro della propria nazionale Rrahmani è risultato positivo al Covid. Il giocatore del Napoli è in isolamento. Napoli, Rrahmani positivo al Covid-19 su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 21 novembre 2020) Al rientro della propria nazionaleal. Ildelè in isolamento.al-19 su Notizie.it.

