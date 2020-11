Il cuoppo napoletano di Mauro Improta per le ricette E’ sempre mezzogiorno

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 20 novembre 2020) Trein una pere Mattiacon ilfritto per leE’di oggi 20 novembre 2020. Ungoloso con le montanarine, i crocchè di patate, la mozzarella in carrozza. Possiamo davvero preparare ildiseguendo passo passo le tredi oggi di E’. Gran lavoro oggi per lo chefe suo figlio Mattia e il risultato alla fine è davvero delizioso. Non perdete questa e le altredi, la ricetta delle mozzarelle in carrozza, la ricetta dei crocchè ...