Il coronavirus rafforza la fiducia nell’Unione Europea: il 78% degli italiani vuole dargli più poteri (Di venerdì 20 novembre 2020) ROMA – Un sondaggio dell’Unione europea, svolto durante la seconda ondata di coronavirus, rivela che il 78% degli italiani chiede maggiori competenze a livello europeo. La percezione positiva dell’Unione e’ aumentata di undici punti rispetto alla scorsa primavera, come si sottolinea in una nota del Parlamento europeo. In generale i cittadini europei vogliono un bilancio comunitario con mezzi sufficienti per affrontare la crisi e un’erogazione dei fondi legata al rispetto dello stato di diritto. Leggi su dire (Di venerdì 20 novembre 2020) ROMA – Un sondaggio dell’Unione europea, svolto durante la seconda ondata di coronavirus, rivela che il 78% degli italiani chiede maggiori competenze a livello europeo. La percezione positiva dell’Unione e’ aumentata di undici punti rispetto alla scorsa primavera, come si sottolinea in una nota del Parlamento europeo. In generale i cittadini europei vogliono un bilancio comunitario con mezzi sufficienti per affrontare la crisi e un’erogazione dei fondi legata al rispetto dello stato di diritto.

infoitsalute : Coronavirus, lotta contro il tempo: si rafforza la task force dei tamponi. E in aiuto arriva anche la tecnologia - news_forlicesen : Coronavirus, lotta contro il tempo: si rafforza la task force dei tamponi. E in aiuto arriva anche la tecnologia… - news_forlicesen : Coronavirus, lotta contro il tempo: si rafforza la task force dei tamponi. E in aiuto arriva anche la tecnologia - CaleEuropaEdic : ? Nuova agenda dei #Consumatori:'La Commissione Ue rafforza il ruolo dei consumatori affinché diventino vettori di… - VittorioPalumbo : RT @busettodavide: Mentre l'Occidente è in affanno per la pandemia di #coronavirus (gestita male, malissimo), in #Asia (e #Oceania) il mond… -

Ultime Notizie dalla rete : coronavirus rafforza Coronavirus, lotta contro il tempo: si rafforza la task force dei tamponi. E in aiuto arriva anche la tecnologia ForlìToday Covid: Tajani, rafforzare multilateralismo, ma Pechino ha grandi responsabilità

nel corso del seminario online "L'Unione europea alla sfida del Covid 19" organizzato dalla Commissione europea e dal Parlamento europeo, di condividere "l'idea di rafforzare sempre più il ...

Cintori, Fimmg: “i test rapidi non sono la nostra priorità”

Tamponi rapidi anche negli ambulatori dei medici di base e dei pediatri dell'Emilia-Romagna. Il provvedimento, operativo tra pochi giorni e che durerà, salvo proroghe, fino a fine anno, è frutto del d ...

nel corso del seminario online "L'Unione europea alla sfida del Covid 19" organizzato dalla Commissione europea e dal Parlamento europeo, di condividere "l'idea di rafforzare sempre più il ...Tamponi rapidi anche negli ambulatori dei medici di base e dei pediatri dell'Emilia-Romagna. Il provvedimento, operativo tra pochi giorni e che durerà, salvo proroghe, fino a fine anno, è frutto del d ...