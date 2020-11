Il Commissario Straordinario sempre in ritardo

Leggi su panorama

(Di venerdì 20 novembre 2020) «Io non so dirle se è tardi, ho la presunzione di pensare che non lo sia. Sarebbe paradossale avere il vaccino e non avere aghi e siringhe». Così un imbarazzatoall'emergenza Covid, Domenico Arcuri ha risposto alla domanda di un giornalista di Diritto e Rovescio che ieri in conferenza stampa chiedeva chiarimenti sui ritardi nell'ordinazione delle siringhe per il vaccino. La situazione è questa: la Spagna ne ha già ordinate 30 milioni, la Francia 35, la Gran Bretagna 60. Noi? Zero, zero. Abbiamo ordinato i vaccini a decine di milioni ma ad oggi non abbiamo una siringa per iniettarli. Davanti alla domanda ilha dovuto ammettere l'assurdità della situazione dando, come prima risposta, la colpa al Ministero della Salute «solo ieri ci hanno mandato le specifiche delle siringhe, indicazioni necessarie ...