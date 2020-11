Il Cantante Mascherato USA, il Cavalluccio canta Baby On More Time: i giudici pensano sia Kesha, Sia o Britney (Di venerdì 20 novembre 2020) Se a Il cantante Mascherato Spagna c’è Albano Carrisi sotto ‘il Girasole’ e nella versione francese hanno svelato l’identità di Itziar Ituño che era travestita da Ballerina, in USA è ancora mistero su chi si celi sotto il Cavalluccio Marino. Durante l’ultima puntata Seahorse ha cantato Baby One More Time di Britney Spears, imitando in alcuni punti la voce della principessa del pop. Nicole Scherzinger ha detto che sotto quella maschera potrebbe esserci anche Britney stessa (che però se la sta spassando in vacanza e non avrebbe partecipato manco per 10 milioni di dollari), ma si è ricreduta quando il Cavalluccio ha fatto degli acuti davvero notevoli. Per gli altri giudici invece Seahorse ... Leggi su biccy (Di venerdì 20 novembre 2020) Se a IlSpagna c’è Albano Carrisi sotto ‘il Girasole’ e nella versione francese hanno svelato l’identità di Itziar Ituño che era travestita da Ballerina, in USA è ancora mistero su chi si celi sotto ilMarino. Durante l’ultima puntata Seahorse hatoOnediSpears, imitando in alcuni punti la voce della principessa del pop. Nicole Scherzinger ha detto che sotto quella maschera potrebbe esserci anchestessa (che però se la sta spassando in vacanza e non avrebbe partecipato manco per 10 milioni di dollari), ma si è ricreduta quando ilha fatto degli acuti davvero notevoli. Per gli altriinvece Seahorse ...

escriurem : ma in che senso albano a il cantante mascherato spagnolo??? - FredMosby_ : C'è Al Bano che è palesemente uno dei concorrenti de 'Il cantante mascherato ????' che sta cantando 'My way' di Sinat… - FredMosby_ : (sto guardando il cantante mascherato spagnolo) passa la pubblicità della pasta Garofalo in italiano (come le pubbl… - FilmNewsItaly : RT @FilmNewsItaly: Lindsay Lohan torna nel panel de “Il Cantante Mascherato” Australia - GigiGx : @Cinguetterai In Germania hanno fatto tutti i gadget de Il Cantante Mascherato. Persino i peluche delle maschere! -

