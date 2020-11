Il 25 novembre alla Dire le voci dei centri anti violenza “nel mondo che si è fermato”

Leggi su dire

(Di venerdì 20 novembre 2020) ROMA – In occasione della Giornata internazionale sulla violenza contro le donne, D.i.Re – Donne in rete contro la violenza, la più grande associazione nazionale impegnata nella prevenzione e nel contrasto della violenza maschile contro le donne, a cui aderiscono 81 organizzazioni che gestiscono oltre un centinaio di centri antiviolenza, presenta, in collaborazione con l’agenzia di stampa Dire e DireDonne, i dati e le storie che confermano quanto i centri antiviolenza femministi siano ancora, e ora più che mai, un imprescindibile attore nel sistema antiviolenza italiano.