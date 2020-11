Il 17enne star di YouTube distrugge la macchina del “papi” Valeva quasi 3 milioni di euro

Leggi su nonsolo.tv

(Di venerdì 20 novembre 2020) Unadir ha distrutto una vettura da 2,5di sterline (circa 3di, ndr) di proprietà di suo padre, noto miliardario e collezionista di veicoli rari. Gage Gillean, 17 anni, noto sulla famosa piattaforma come GG Exotics, ha massacrato la Pagani Huayra Roadster viola dopo essere uscito di strada a Dallas, in Texas, questo martedì. Le immagini mostrano l’auto sportiva italiana completamente a pezzi, con la carrozzeria sparsa sulla strada e una portiera divelta. La Pagani, realizzata in esclusiva fibra di carbonio, è unica nel suo genere ed è stata venduta l’ultima volta per più di 3,4di dollari. Gage è riuscito a cavarsela con delle lievi ferite. In seguito ha pubblicato su Instagram una sua foto con il braccio ingessato. “Cose che capitano. ...