Identità voce da cercare nella forza del dissenso

(Di venerdì 20 novembre 2020) L’arte e l’espressione nascono non dalla fissità del giudizio, ma dalla comprensione profonda di come l’interazione tra i soggetti possa portarci ad una nuova visione e ad una nuova umanità Cara, singolare ed oltraggiosa, quasi anacronistica di questi tempi! Questa tua idea di indipendenza, di unicità lussureggiante come il verde smeraldo più prezioso! Questo governo di te ha paura, ti vuole smarrita nell’epoca di oscurantismo, così la parola si fa obsoleta e ladiventa una sola…Attività non essenziali sono i colori che un governo malato non riconosce, come la gamma di espressioni come stelle di cui è composto il firmamento! L’oggi è un artista dimenticato, un poeta che abita le sue parole, lo spazzacamino dei temporali come Govoni diceva, un esule in una terra straniera. Ma l’resta ...