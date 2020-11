Ictus, quali i sintomi da non sottovalutare e come prevenirli (Di venerdì 20 novembre 2020) Tenere sotto controllo pressione, colesterolo, glicemia e malattie cardiache (soprattutto fibrillazione atriale che causa il 20% degli Ictus); non fumare, non consumare alcolici in eccesso e non fare ... Leggi su globalist (Di venerdì 20 novembre 2020) Tenere sotto controllo pressione, colesterolo, glicemia e malattie cardiache (soprattutto fibrillazione atriale che causa il 20% degli); non fumare, non consumare alcolici in eccesso e non fare ...

SIIA_IT : RT @pazienti: Oggi è la giornata mondiale dell'#ictus: abbiamo chiesto a @SIIA_IT come comportarsi quando ci sono storie di ictus in famigl… - SaluteLab : ?? Quali sono i campanelli d’allarme dell’ictus? Cosa sapere per scongiurare l'evento. LEGGI??… - AScarfogliero : @Gabry50287156 La fase della libido per gli uomini dai 50a in poi è lenta e calante;il viagra è solo un aiuto e non… - francopercolla : RT @pazienti: #Ictus: quali sono i segnali da individuare immediatamente? Quali sono i danni provocati? Le risposte del dr. Carlo Trompetto… - pazienti : #Ictus: quali sono i segnali da individuare immediatamente? Quali sono i danni provocati? Le risposte del dr. Carlo… -

Ultime Notizie dalla rete : Ictus quali Ictus, quali i sintomi da non sottovalutare e come prevenirli Globalist.it Ictus, quali i sintomi da non sottovalutare e come prevenirli

Tenere sotto controllo pressione, colesterolo, glicemia e malattie cardiache. E se non si riesce a muovere un arto, la vista appare confusa e la bocca è storta bisogna chiamare subito il 118 ...

Covid: da lunedì 30 posti bassa media gravità Fiera Bergamo

(ANSA) - BERGAMO, 20 NOV - Nei 18 giorni trascorsi dalla riattivazione del Presidio medico avanzato alla Fiera di Bergamo, 21 medici e 63 infermieri hanno curato 36 pazienti in terapia intensiva. Due ...

Tenere sotto controllo pressione, colesterolo, glicemia e malattie cardiache. E se non si riesce a muovere un arto, la vista appare confusa e la bocca è storta bisogna chiamare subito il 118 ...(ANSA) - BERGAMO, 20 NOV - Nei 18 giorni trascorsi dalla riattivazione del Presidio medico avanzato alla Fiera di Bergamo, 21 medici e 63 infermieri hanno curato 36 pazienti in terapia intensiva. Due ...