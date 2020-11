Ibrahimovic e l' amore per Mihajlovic | ' Anche gratis al Bologna'

interchannel_ic : - MilanLiveIT : #Ibrahimovic e l'amore per #Mihajlovic | 'Sarei andato al #Bologna anche gratis, poi è arrivato il #Milan' - acmattia_1899 : buongiorno a tutti sopratutto al mio unico amore Zlatan Ibrahimovic -

Ultime Notizie dalla rete : Ibrahimovic amore

Ibrahimovic alla presentazione del libro di Mihajlovic alla Gazzetta dello Sport. La rivelazione dello svedese sul Bologna.Sinisa Mihajlovic, in live su gazzetta.it per la presentazione della sua autobiografia “La partita della vita”, ha invitato diversi ospiti per l'evento. Tra questi c'erano ...