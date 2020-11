I rossoneri hanno ricevuto la nuova consolle in dono dal compagno (Di venerdì 20 novembre 2020) I giocatori del Milan hanno apprezzato molto il regalo ricevuto dal compagno Zlatan Ibrahimovic. Milan, Ibrahimovic e il regalo alla squadra: PlayStation 5 per tutti su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 20 novembre 2020) I giocatori del Milanapprezzato molto il regalodalZlatan Ibrahimovic. Milan, Ibrahimovic e il regalo alla squadra: PlayStation 5 per tutti su Notizie.it.

phierpez : Sconcerti: 'Il Napoli ha qualcosa in più del Milan, ma i rossoneri hanno un certo Ibra' - MaurizioDiGiuse : Gli italiani hanno fatto pipì nella minestrina di MendiCONTE per doversi sorbire durante la digestione lenta serale… - ninoBertolino : RT @RadioRossonera: Quanto hanno giocato i rossoneri con le loro nazionali in attesa della complicata sfida del San Paolo? Che risultati h… - SimoneCristao : RT @RadioRossonera: Quanto hanno giocato i rossoneri con le loro nazionali in attesa della complicata sfida del San Paolo? Che risultati h… - MilanForever81 : RT @RadioRossonera: Quanto hanno giocato i rossoneri con le loro nazionali in attesa della complicata sfida del San Paolo? Che risultati h… -