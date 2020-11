I preferiti del mese di novembre: tra skincare, haircare e palette occhi e viso che si sfumano da sole (Di venerdì 20 novembre 2020) Tempo di aria natalizia in vista, le Feste si avvicinano… ho pensato quindi di raggruppare 5 preferiti di novembre, perfetti anche per un regalo da scartare sotto l’albero! Ci concentriamo sul viso e la sua cornice, partendo dai capelli, per poi passare alla skincare, perché senza preparazione della pelle nessun makeup può fare miracoli. Passiamo poi al trucco occhi con una palette perfetta per chi ama i colori ma anche i trucchi naturali e finiamo con un tocco di colore al viso e qualche riflesso scintillante… per brillare durante le feste! CRLab Shampoo Delicato Lavaggi Frequenti e Crema Balsamo Nutriente Ho avuto modo di testare per un mese i prodotti CRLab, che ho conosciuto dopo aver fatto una consulenza tricologica insieme a loro. Con una ... Leggi su dilei (Di venerdì 20 novembre 2020) Tempo di aria natalizia in vista, le Feste si avvicinano… ho pensato quindi di raggruppare 5di, perfetti anche per un regalo da scartare sotto l’albero! Ci concentriamo sule la sua cornice, partendo dai capelli, per poi passare alla, perché senza preparazione della pelle nessun makeup può fare miracoli. Passiamo poi al truccocon unaperfetta per chi ama i colori ma anche i trucchi naturali e finiamo con un tocco di colore ale qualche riflesso scintillante… per brillare durante le feste! CRLab Shampoo Delicato Lavaggi Frequenti e Crema Balsamo Nutriente Ho avuto modo di testare per uni prodotti CRLab, che ho conosciuto dopo aver fatto una consulenza tricologica insieme a loro. Con una ...

putalittlelumos : sono cattiva se dico che spero che qualcuno dei preferiti del pubblico apra la porta rossa?! come punizione del kar… - herzum_it : I 10 hack di produttività preferiti del team Mattermost - spritzliscio : @Lilith39175259 Infatti i concorrenti ancora in gioco non sanno le percentuali dei televoti, in questa edizione l'u… - fmenci85 : Oppini era tra i miei preferiti prima della storia di Tommaso, lo trovavo molto coerente. Ora paradossalmente non m… - testadalghe : spammerò code geass fino alla morte non potete capire uno dei miei anime preferiti da anni e ci daranno del nuovo content? URLO -

Ultime Notizie dalla rete : preferiti del I preferiti del mese di novembre: tra skincare, haircare e palette occhi e viso che si sfumano da sole DiLei 20 novembre: la giornata mondiale dei diritti dei bambini ai tempi del covid-19

Il 20 novembre si celebra la Giornata mondiale dei diritti dell’infanzia. La data fu scelta per ricordare il giorno in cui, a New York, nel 1989, venne approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni ...

I preferiti del mese di novembre: tra skincare, haircare e palette occhi e viso che si sfumano da sole

Tempo di svelare i preferiti del mese e, a novembre, parliamo di palette occhi, palette viso, skincare anti luce blu ed haircare per capelli sani e luminosi ...

Il 20 novembre si celebra la Giornata mondiale dei diritti dell’infanzia. La data fu scelta per ricordare il giorno in cui, a New York, nel 1989, venne approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni ...Tempo di svelare i preferiti del mese e, a novembre, parliamo di palette occhi, palette viso, skincare anti luce blu ed haircare per capelli sani e luminosi ...