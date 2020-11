I medici di famiglia lanciano l'allarme: "Piano del governo? Siamo troppo pochi" (Di venerdì 20 novembre 2020) Francesca Angeli Per la campagna vaccinale prevista l'erogazione di 140 milioni di prestazioni: "Servono personale di supporto e fondi" «I medici di famiglia dovranno erogare circa 140 milioni di prestazioni in vista della campagna vaccinale anti Covid: abbiamo bisogno di personale. Chiediamo un confronto immediato con il governo e il commissario Arcuri per pianificare gli interventi». Il professor Claudio Cricelli, presidente della Società dei medici di medicina Generale, Simg, assicura che i camici bianchi sono pronti ma hanno bisogno di chiarezza sull'organizzazione e supporto per poter affrontare quella che si presenta come una sfida titanica per i servizi sanitari: una vaccinazione di massa senza precedenti. Temi sul tavolo del 37° Congresso Nazionale Simg che si apre oggi.Lo ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 20 novembre 2020) Francesca Angeli Per la campagna vaccinale prevista l'erogazione di 140 milioni di prestazioni: "Servono personale di supporto e fondi" «Ididovranno erogare circa 140 milioni di prestazioni in vista della campagna vaccinale anti Covid: abbiamo bisogno di personale. Chiediamo un confronto immediato con ile il commissario Arcuri per pianificare gli interventi». Il professor Claudio Cricelli, presidente della Società deidina Generale, Simg, assicura che i camici bianchi sono pronti ma hanno bisogno di chiarezza sull'organizzazione e supporto per poter affrontare quella che si presenta come una sfida titanica per i servizi sanitari: una vaccinazione di massa senza precedenti. Temi sul tavolo del 37° Congresso Nazionale Simg che si apre oggi.Lo ...

