I Griffin entrano nella storia | l’iconico personaggio fa coming out

Leggi su chenews

(Di venerdì 20 novembre 2020) Istravolgono ancora una volta la trama ed, ilout del. Il sesto episodio della diciannovesima stagione deiandato recentemente in onda in America ha lasciato tutti di stucco. L’episodio dal titolo Il matrimonio di Meg chiarisce una volta per tutte la sessualità di uno dei personaggi più iconici della serie. Striamo parlando deldi Bruce, reso iconico dal suo slogan “Oh no1”, negli anni è apparsoserie in diversi ruoli, cambiando spesso la sua occupazione. Si è spesso lasciato intendere il suo orientamento sessuale, oggetto spesso di battute da parte degli altri personaggi. LEGGI ANCHE>>> Uomini e Donne, ...