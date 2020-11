I controlli sul Mediterraneo spingono migliaia di migranti alle Canarie: boom di sbarchi. Ue assente e Madrid in ritardo (Di venerdì 20 novembre 2020) Coronavirus, crisi climatica, guerre e povertà spingono migliaia di migranti a lasciare i propri paesi per seguire la rotta atlantica, diretti verso le Canarie. Gli arrivi via mare nelle isole spagnole hanno subito un’accelerazione improvvisa. Da gennaio a ottobre 2020 le persone sbarcate erano 8mila, ma il totale è salito a 17mila a novembre. Numeri che nulla hanno a che fare con gli arrivi complessivi del 2019, in tutto 2.700. E ora, dopo le denunce delle amministrazioni locali e delle ong, anche il governo – a fronte dei dati – inizia ad attivarsi. Secondo l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) una persona su 24 muore durante la traversata per raggiungere destinazioni come Gran Canaria o Tenerife, mentre in quella che porta dalla Libia a Malta e Italia una ogni 52. I maggiori ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 20 novembre 2020) Coronavirus, crisi climatica, guerre e povertàdia lasciare i propri paesi per seguire la rotta atlantica, diretti verso le. Gli arrivi via mare nelle isole spagnole hanno subito un’accelerazione improvvisa. Da gennaio a ottobre 2020 le persone sbarcate erano 8mila, ma il totale è salito a 17mila a novembre. Numeri che nulla hanno a che fare con gli arrivi complessivi del 2019, in tutto 2.700. E ora, dopo le denunce delle amministrazioni locali e delle ong, anche il governo – a fronte dei dati – inizia ad attivarsi. Secondo l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) una persona su 24 muore durante la traversata per raggiungere destinazioni come Gran Canaria o Tenerife, mentre in quella che porta dalla Libia a Malta e Italia una ogni 52. I maggiori ...

Ultime Notizie dalla rete : controlli sul Doppio cronotachigrafo e pulsantiera per eludere i controlli sul camion, maxi multa e patente sospesa AltaRimini Moria di pesci nel Tesino: ARPAM chiarisce sull'attività dell'agenzia e delle forze dell'ordine

Il giorno 8 ottobre scorso – spiega la nota dell’ARPAM – si è verificata, a causa di un presunto inquinamento delle acque del torrente Tesino, una moria di pesci, ritrovati spiaggiati in prossimità de ...

Covid in Lombardia, senzatetto multato con 400 euro: «Era lontano dal suo domicilio senza motivazione»

Da dieci anni il clochard italiano, che molti conoscono, dorme per strada in centro. Gli agenti lo hanno sanzionato nell’ambito dei controlli sul rispetto delle norme contro il contagio ...

