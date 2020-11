Hyrule Warriors: l’era della calamità disponibile da oggi (Di venerdì 20 novembre 2020) Immergiti in una storia ambientata cento anni prima degli eventi di The Legend of Zelda: Breath of the Wild in Hyrule Warriors: l’era della calamità, in lancio in esclusiva per Nintendo Switch oggi, 20 Novembre. Un secolo prima di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, ci fu la Grande calamità. Hyrule fu immersa nell’oscurità, devastata da una forza malvagia che trasformò il regno per sempre. Mentre in The Legend of Zelda: Breath of the Wild si accenna alla Grande calamità, i fan non hanno mai potuto sperimentare quello che è successo prima di quell’evento catastrofico… fino ad ora. I giocatori saranno trasportati al tempo prima che si verificasse la Grande calamità, partecipando a epiche battaglie sullo ... Leggi su gamerbrain (Di venerdì 20 novembre 2020) Immergiti in una storia ambientata cento anni prima degli eventi di The Legend of Zelda: Breath of the Wild in, in lancio in esclusiva per Nintendo Switch, 20 Novembre. Un secolo prima di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, ci fu la Grandefu immersa nell’oscurità, devastata da una forza malvagia che trasformò il regno per sempre. Mentre in The Legend of Zelda: Breath of the Wild si accenna alla Grande, i fan non hanno mai potuto sperimentare quello che è successo prima di quell’evento catastrofico… fino ad ora. I giocatori saranno trasportati al tempo prima che si verificasse la Grande, partecipando a epiche battaglie sullo ...

