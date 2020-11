Huawei Band 4 Pro, fitness tracker in offerta su Amazon con 30 euro di sconto (Di venerdì 20 novembre 2020) Se siete interessati all’acquisto del vostro primo fitness tracker e cercate una soluzione completa ma economica, potreste approfittare dell’offerta di oggi su Amazon: Huawei Band 4 Pro è infatti proposto a 49,99 euro anziché 79,90 euro. Con un prezzo inferiore ai 60 euro il fitness tracker di Huawei diventa infatti particolarmente appetibile. Dotato di un’estetica gradevole e minimale ha nel display AMOLED da 0,95 pollici di diagonale il suo principale punto di forza, essendo questo tipo di pannelli facilmente leggibili anche all’aperto e quindi particolarmente indicati per chi ama svolgere attività sportive. Le funzionalità del fitness tracker sono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 20 novembre 2020) Se siete interessati all’acquisto del vostro primoe cercate una soluzione completa ma economica, potreste approfittare dell’di oggi su4 Pro è infatti proposto a 49,99anziché 79,90. Con un prezzo inferiore ai 60ildidiventa infatti particolarmente appetibile. Dotato di un’estetica gradevole e minimale ha nel display AMOLED da 0,95 pollici di diagonale il suo principale punto di forza, essendo questo tipo di pannelli facilmente leggibili anche all’aperto e quindi particolarmente indicati per chi ama svolgere attività sportive. Le funzionalità delsono ...

