Holstein Kiel-FC Heidenheim sabato | ore 13 | 00 | formazioni | quote | pronostici

(Di venerdì 20 novembre 2020) Anche prima dell’inizio della stagione, si pensava che il club diavrebbe giocato un ruolo importante in questo campionato. Per il momento sembra essere vero. Dietro al trio di testa composto da Amburgo, Osnabrück e Fürth, glisono in agguato. Con un successo contro l’FCH le chance di promozione salirebbero. Dopo la mancata InfoBetting: Scommesse Sportive e

Ultime Notizie dalla rete : Holstein Kiel

Infobetting

La FederCalcio Tedesca esaudisce il desiderio del BAYERN e sposta dal 23 Dicembre al 13 Gennaio il Match valido per il Secondo Turno di Coppa di GERMA ...Sono stati sorteggiati i match valevoli per il secondo turno di Coppa di Germania in programma il 22 e il 23 dicembre. Urna benevola sia per il Bayern Monaco, che pesca una squadra di 2. Bundesliga, l ...