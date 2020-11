Hertha Berlino-Borussia Dortmund sabato 21 novembre | ore 20 | 30 | formazioni | quote | pronostici

(Di venerdì 20 novembre 2020) Ottavo turno di Bundesliga e ildi Favre è impegnato nella capitale contro l’ Herta. La squadra di Labbadia è tornata alla vittoria proprio prima della sosta andando ad espugnare il terreno dell’ Augusta con un netto 3 a 0. In gol Piatek, Lukebakio e Cunha e finalmente un sorriso per la vecchia signora che non vinceva dalla prima giornata. InfoBetting: Scommesse Sportive e

La partita Hertha Berlino - Borussia Dortmund del 21 novembre 2020 in diretta: formazioni, cronaca e tabellino in tempo reale del match valevole per l'ottava giornata di Bundesliga, calcio d’inizio al ...Matheus Cunha, attaccante brasiliano classe 1999 dell’Hertha Berlino, continua a brillare in Germania e la dirigenza dell’Inter, dopo averlo seguito nelle precedenti finestre di mercato, continua a mo ...